Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке больших парламентских слушаний о развитии городского общественного электротранспорта в регионах. Без решения этой задачи невозможно повышение качества жизни людей, подчеркнул председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке больших парламентских слушаний о развитии городского общественного электротранспорта в регионах. Без решения этой задачи невозможно повышение качества жизни людей, подчеркнул председатель ГД.К участию в больших парламентских слушаний приглашены представители правительства, регионов и предприятий. Планируется обсудить вопросы обновления подвижного состава, восстановления удобных маршрутов, модернизацию инфраструктуры и функционирование электрического транспорта.Парламентские слушания пройдут в Госдуме 6 октября. Начало в 11:00.Володин 13 сентября открыл осеннюю сессию Госдумы. Развитие общественного электрического транспорта в регионах станет одним из приоритетов работы депутатского корпуса в ближайшие месяцы.Спикер ГД отмечал, что проблема особенно актуальна для региональных центров. Володин напомнил, что в ряде из них закрыли трамвайные и троллейбусные маршруты."Самостоятельно решить этот вопрос регионы не могут", – заявил председатель ГД.Также депутаты будут заниматься вопросами . Ранее Володин предложил провести выездные слушания на эту тему в Нижнем Новгороде. К участию пригласят представителей правительства, госкорпораций и субъектов Федерации.