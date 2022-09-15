В сентябре каждого года Ефим Шифрин отмечает важную дату – начало артистической карьеры. В 1978-м он впервые ступил на сцену в звании дипломированного артиста. И вот уже более сорока лет радует зрителей.

В сентябре каждого года Ефим Шифрин отмечает важную дату – начало артистической карьеры. В 1978-м он впервые ступил на сцену в звании дипломированного артиста. И вот уже более сорока лет радует зрителей."Я сделал много ошибок, долго стеснялся, поздно научился говорить "нет", – признается Шифрин. – Но эти сорок лет я был счастлив от того, что, во всяком случае, те, кто добровольно покупали билеты на мои выступления, смеялись и получали удовольствие, даже если приходили ко мне недовольными и усталыми".За эти сорок лет кумир нажил изрядное количество недоброжелателей. "По моему мнению, большей частью, людей, которые не совсем знакомы с тем, что я делал на сцене в годы, когда уже многому научился", – так определяет недругов Шифрин.Ему, конечно, хотелось бы многое переиначить в том, что случилось за эти сорок лет. "Но я не умею писать смешные тексты, не могу заставить себя звонить продюсерам или режиссерам, и, видимо, в дальнейшем, моя зависимость от случая останется вмененной моей актерской судьбе, – вздыхает Шифрин. – Я часто произношу или пою слова, которые сам бы для себя не выбрал. Но я ни дня не могу прожить без работы".Но сколько он еще намерен выступать? До тех пор, пока будет обходиться без посторонней помощи и разных приспособлений, как решил для себя сам. "Я рассчитываю заниматься тем, к чему у меня всегда лежала душа, чему научили меня мои прекрасные педагоги до тех пор, пока буду способен запоминать тексты и передвигаться по сцене без вспомогательных средств", – определил время своего ухода на покой артист.Напомним, Ефим Шифрин уже давно пенсионер. Недавно он признался, что получает пенсию в размере 13 496 рублей, так как является работающим пенсионером. А если бы не работал, то получал бы 20 222 рубля.