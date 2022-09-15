По состоянию на 15 сентября в медорганизациях региона действуют 312 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 15 сентября в медорганизациях региона действуют 312 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80,1 процента из них занято (250), свободны 62 койки.150873 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 420 человек.За период наблюдения в области отмечено 3518 летальных случаев, за сутки – 1 человек.Напомним, во Владимирской области 15 сентября стало известно о 466 новых случаях заболевания коронавирусом.Фото https://ru.freepik.com/