Владимир Пресняков открыто рассказал, как складываюся тношения с Натальей Подольской.

Владимир Пресняков открыто рассказал, как складываюся тношения с Натальей Подольской.Известные российские певцы Владимир Пресняков и НатальяПодольская поженились 12 лет назад, хотя их отношения начались еще в далеком2005 году. В этом браке у пары родились двое детей: семилетний Артемий идвухлетний Иван. Крепкие семейные узы долгое время не давали поклонникампереживать за благополучие их кумиров, однако все изменилось летом прошлогогода.Звездное семейство поехало на заграничный отдых. Изначальновыпускница "Фабрики звезд" публиковала в социальных сетях фотографиисемейного идиллия: муж, жена и двое детей. Однако путешествие в Испаниюпородило немало слухов.В какой-то момент с семейных фото пропал глава семейства.Фанаты звезд отечественной эстрады заподозрили, что Владимир Пресняков бросилжену и детей в европейской стране, а сам вернулся на родину.Масло в огонь подлил и прошлый отдых представительницаРоссии на "Евровидении". До этого Наталья Подольская поехала загоратьна турецкий пляж без любимого супруга. Точку в сложной любовной историипоставил сам музыкант. В интервью журналу "7 дней" он признался, чтоне доверяет никаким слухам о своей семье."Сейчас пишут такие смешные вещи. Например, что язастал Наташу с футболистом", – отметил Владимир Пресняков.Однако он подчеркнул, что не обижается на подобные вещи, авсякие сплетни считает смешными. По словам музыканта, он предпочитаетпропускать слухи мимо ушей.