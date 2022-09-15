В полицию обратилась 69-летняя жительница Александрова, сообщившая о хищении у нее дамской...

В полицию обратилась 69-летняя жительница Александрова, сообщившая о хищении у нее дамской сумки.Потерпевшая пояснила, что на улице неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку, в которой находился кошелек с деньгами и скрылся. В результате изучения записей с камер видеонаблюдения, был задержан 39-летний житель Александрова.Он рассказал, что уже успел потратить все деньги.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело за грабеж, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Фото https://www.pxfuel.com/