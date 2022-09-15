Сараи во дворе стали опасны для жизни. Жильцы дома 2а по улице Никитина рассказывают, что хозяйственная постройка под окнами уже несколько лет служит пристанищем для бродяг и пьяниц. Сами

Сараи во дворе стали опасны для жизни. Жильцы дома 2а по улице Никитина рассказывают, что хозяйственная постройка под окнами уже несколько лет служит пристанищем для бродяг и пьяниц. Сами жители сараями давно не пользуются. Люди хотят, чтобы бесхозную постройку снесли. Они уверены, что это единственный способ отвадить маргиналов. Марина Костюмичева, жительница дома 2а Наркоманы здесь