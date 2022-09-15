Обратившаяся является инвалидом 2 группы и страдает целым рядом заболеваний, среди которых сахарный...

Обратившаяся является инвалидом 2 группы и страдает целым рядом заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертоническая болезнь, вторичная анемия и пр.Женщине назначили терапию из 7 видов лекарств для приема на длительное время. При этом, заявительница имеет право на льготное лекарственное обеспечение как по региональной, так и по федеральной льготе.Несмотря на рекомендации врачей, система здравоохранения региона необходимыми лекарственными препаратами женщину не обеспечила, чем нарушено ее право на бесплатное медицинское обслуживание.Прокуратура в результате проверки направила в суд исковое заявлении к Департаменту здравоохранения региона с требованием обеспечить пациентку лекарственными препаратами в соответствии с назначенным лечением, а также взыскать ранее затраченные на покупку лекарств деньги.Исковое заявление находится на рассмотрении.Фото https://www.pxfuel.com/