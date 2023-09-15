16 сентября Владимирская область присоединится к «Кроссу нации». Ожидаются более 5000 участников!...

16 сентября Владимирская область присоединится к «Кроссу нации».Ожидаются более 5000 участников! И стартовые площадки организованы во всех муниципальных образованиях Владимирской области.16 сентября «Кросс нации-2023» пройдёт в нашем регионе с традиционным размахом.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, мероприятие ежегодно проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни».В забеге могут поучаствовать люди любого возраста.«Кросс нации» будет включать 3 дистанции (от 1 км до 5 км) и 12 возрастных групп.Главное условие для участия – наличие медицинской справки..Уточняется, что во Владимире забег пройдёт в Загородном парке:с 10.00 до 11.00 будет проходить регистрация участников;с 11.00 до 11.40 – распределение по стартовым карманам;в 11.30 состоится тожественное открытие;в 11.45 – старт первого забега.Организаторы мероприятия отмечают, что в этом году регистрацию можно пройти и на сайте «Госуслуг».Фото: pxfuel.com