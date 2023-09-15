16 сентября Владимирская область присоединится к «Кроссу нации».
Ожидаются более 5000 участников!...
16 сентября Владимирская область присоединится к «Кроссу нации».
Ожидаются более 5000 участников! И стартовые площадки организованы во всех муниципальных образованиях Владимирской области.
16 сентября «Кросс нации-2023» пройдёт в нашем регионе с традиционным размахом.
Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, мероприятие ежегодно проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни».
В забеге могут поучаствовать люди любого возраста.
«Кросс нации» будет включать 3 дистанции (от 1 км до 5 км) и 12 возрастных групп.
Главное условие для участия – наличие медицинской справки..
Уточняется, что во Владимире забег пройдёт в Загородном парке:
с 10.00 до 11.00 будет проходить регистрация участников;
с 11.00 до 11.40 – распределение по стартовым карманам;
в 11.30 состоится тожественное открытие;
в 11.45 – старт первого забега.
Организаторы мероприятия отмечают, что в этом году регистрацию можно пройти и на сайте «Госуслуг».
Фото: pxfuel.com