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<a href="https://33live.ru/novosti/15-09-2023-chem-udivlyaet-svoix-gostej-centralnyj-park-kultury-i-otdyxa.html" target="_blank">Чем удивляет своих гостей Центральный парк культуры и отдыха?</a> - В Центральном парке всегда есть, чем заняться. Работают павильоны и выставки, а также можно посмотреть на город с высоты птичьего