Открывший огонь человек затем погиб в огне.
Инцидент произошёл днём 14 сентября. В посёлке Колокша, неподалеку от бывшего санатория «Строитель», житель Собинского района несколько раз выстрелил в полицейского.
Стрелявший находился в одной из квартир трёхэтажного дома, рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова. Эти помещения когда-то занимали сотрудники санатория.
По неофициальных источников vlad.aif.ru удалось узнать, что конфликт начался, когда мужчина отказался открывать дверь хозяйке квартиры, которую он арендовал.
В итоге женщина вызвала участкового. Но квартирант все равно отказался кого-либо впускать и выстрелил в полицейского из огнестрела. На место происшествия выехала Росгвардия. Полицейские эвакуировала жильцов дома и оцепили территорию.
А в это время в квартире, где открыли огонь, вспыхнул пожар. Сотрудники регионального Главного управления МЧС достаточно быстро справились с пожаром. В квартире нашли тело квартиранта. Также в помещении обнаружили следы горючей жидкости.
Что стало причиной гибели человека - отравление угарным газом или что-то иное, - сейчас выясняет Следственное управление СКР по Владимирской области.
Органы региональной прокуратуры тоже проводят проверку по факту этого происшествия.