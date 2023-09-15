Открывший стрельбу человек затем устроил пожар и погиб.

Инцидент произошёл днём 14 сентября. В посёлке Колокша, неподалеку от бывшего санатория «Строитель», житель Собинского района несколько раз выстрелил в полицейского.Стрелявший находился в одной из квартир трёхэтажного дома, рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова. Эти помещения когда-то занимали сотрудники санатория.По неофициальных источников vlad.aif.ru удалось узнать, что конфликт начался, когда мужчина отказался открывать дверь хозяйке квартиры, которую он арендовал.В итоге женщина вызвала участкового. Но квартирант все равно отказался кого-либо впускать и выстрелил в полицейского из огнестрела. На место происшествия выехала Росгвардия. Полицейские эвакуировала жильцов дома и оцепили территорию.А в это время в квартире, где открыли огонь, вспыхнул пожар. Сотрудники регионального Главного управления МЧС достаточно быстро справились с пожаром. В квартире нашли тело квартиранта. Также в помещении обнаружили следы горючей жидкости.Что стало причиной гибели человека - отравление угарным газом или что-то иное, - сейчас выясняет Следственное управление СКР по Владимирской области.Органы региональной прокуратуры тоже проводят проверку по факту этого происшествия.