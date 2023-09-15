Что показали выборы во владимирское Заксобрание 2023 года? “Шестой канал” попробовал найти ответ на это вопрос и выяснить причины низкой явки, а также победы “Единой России” по

Что показали выборы во владимирское Заксобрание 2023 года? “Шестой канал” попробовал найти ответ на это вопрос и выяснить причины низкой явки, а также победы “Единой России” по итогам голосования. Одной из центральных тем прошедших выборов в региональный облпарламент стала низкая явка. На участки пришли менее четверти всех избирателей. Хотя во время подведения итогов, глава региона