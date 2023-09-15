Умерла дочь великого советского актера Михаила Ульянова. Тело наследницы артиста было найдено в Москве.

Умерла дочь великого советского актера Михаила Ульянова. Тело наследницы артиста было найдено в Москве.Дочь Михаила Ульянова скончалась в возрасте 64 лет. По информации, которая стала доступна журналистам, женщину обнаружили в собственной квартире на Большой Бронной улице.По предварительным данным, смерть наступила накануне — вечером 14 сентября. Елена Ульяновой было 64 года. Стоит отметить, что она не занималась актерским мастерством, как ее родители.Женщина посвятила жизнь профессии графика-художника. Что стало причиной смерти наследницы известного актера — неизвестно.Михаил Ульянов прожил со своей женой Аллой Парафьяк почти 50 лет, отмечает . В 2004 году супруги отметили золотую свадьбу.Ульянов на тот момент уже продолжительное время боролся с болезнью Паркинсона. Дочь Елена рассказывала, как маленькая и худая мама водила отца по коридорам больницы под руку.Когда у артиста начались проблемы с почками и кишечником, он отказался от срочной операции. На тот момент у него родились правнуки, которых артист так и не застал.