ДТП произошло на трассе М-7 в Ковровском районе под Пенкино около 10:30. Есть пострадавшие. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области На 236 км автодороги М-7 «Волга» водитель 1971 г. р.,

ДТП произошло на трассе М-7 в Ковровском районе под Пенкино около 10:30. Есть пострадавшие. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области На 236 км автодороги М-7 «Волга» водитель 1971 г. р., управляя автомобилем Вольво с полуприцепом, двигался по левой полосе дороги со стороны Владимира в сторону Нижнего Новгорода. При выполнении манёвра перестроения в правую полосу