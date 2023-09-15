Большинство семей выбирают совместный отдых со своими наследниками

Большинство семей выбирают совместный отдых со своими наследникамиЛетний сезон отпусков подошел к концу, родители вернулись на работу, а дети в школу. Пришло время подводить итоги. Многие задаются вопросом, а получается или по-настоящему расслабиться на берегу моря, если ты поехал отдыхать с ребенком. Как оказалось, многие семьи все-таки предпочитают выбираться на отдых всем вместе.Как сообщает , около 6% родителей выбирают отдых в одиночестве, без своих чад, в то время как 68% все-таки любят выбираться в отпуск вместе с детьми. Такая совместная поездка может еще больше сблизить семью. А 26% либо редко выбирают вместе путешествовать, либо в зависимости от обстоятельств.Также у 37% родителей выбор места отпуска зависит от того, путешествуют с ними дети или нет. Около половины считают, что наследники сильно усложняют поездку. Оставшиеся же придерживаются мнения, что наоборот дети приносят только положительные эмоции.Раннее "Дни.ру" , кому стоит избегать курортного романа.