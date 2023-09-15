Приступы мигрени могут усиливать некоторые продукты. Например, авокадо и шоколад. Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением № 2 Федерального центра мозга и ..

Приступы мигрени могут усиливать некоторые продукты. Например, авокадо и шоколад.Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением № 2 Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России Ольга Бойко. По словам эксперта, на приступы мигрени могут влиять продукты, которые содержат в своем составе такое вещество как тирамин. Он образуется при распаде некоторых белков в процессе старения продуктов. Усиливать головные боли могут, например, шоколад, орехи, твердые сорта сыра, а также красное вино. Таким образом, врач рекомендует избегать этих продуктов при лечении мигреней, отмечает .