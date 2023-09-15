Не каждое загрязнение можно удалить безопасно и эффективно при помощи подручных средств. Чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться специальным средством автомобильной глиной.
Не каждое загрязнение можно удалить безопасно и эффективно при помощи подручных средств. Чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться специальным средством автомобильной глиной.
Автомобильная глина — смесь из природной глины с добавлением синтетических веществ. Представляет из себя цепкий материал, который может захватывать крупные и мелкие частички грязи с кузова машины.
Производители обещают: глина поможет бережно удалить загрязнения не только на кузове, но и на стеклах или фарах. Существует несколько типов глины для очистки кузова. "Принципиальное отличие их друг от друга заключается в чистящих свойствах. Для повседневного и бытового использования лучше использовать безабразивные глины, потому что они достаточно безопасны для ЛКП и других поверхностей. Если нам нужно убрать прям глубокие въевшиеся загрязнения, то лучше использовать абразивную глину", — цитирует владельца студии по уходу за автомобилями Дмитрия Манкова .
По заверениям специалистов, 100 граммов глины хватит, чтобы полностью очистить легковой автомобиль. Эксперименты показали, что сложные загрязнения вроде краски или древесной смолы только глиной удалить не получится. А против битума, минеральных отложений или обычной пыли она и правда работает. Причем подойдет даже самый дешевый образец.