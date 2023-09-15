Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров отреагировал на отмену его концерта в Москве.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на отмену его концерта в Москве.Шоу Сергея Шнурова и "Ленинграда" должно было состояться в "Лужниках" 16 сентября, но в последний момент концерт был отменен. Организаторы объяснили такое решение независящими от них причинами, а также пообещали вернуть приобретенные билеты до конца ноября 2023 года.Фронтмен "Ленинграда" принес публичные извинения за внезапно отмененный концерт. Вместе с тем Шнуров пригрозил организаторам судом, если те "в разумный срок" не вернут деньги купившим билеты. Сергей дал понять, что беспокоится за репутацию, причем не только свою, а всего коллектива.Все деньги, которые получили участники группировки "Ленинград" до отмены концерта, будут перечислены на депозитный счет суда, уточняет . Если разбирательство состоится и будет доказано, что отмена концерта была вынужденной и по причинам, которые не зависели от организаторов, эти денежные средства должны покрыть расходы зрителей и команды, которая готовила шоу.