Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, – пел в прошлом столетии Леонид Утесов. Смысл этих строк точно прочувствовал актер Александр Петров, который встретил свою избранницу на улице. Девушка Вика вскружила голову знаменитому артисту настолько сильно, что тот немедля направился в загс. Как ни странно, многие коллеги понимают Александра...

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", – пел в прошлом столетии Леонид Утесов. Смысл этих строк точно прочувствовал актер Александр Петров, который встретил свою избранницу на улице. Девушка Вика вскружила голову знаменитому артисту настолько сильно, что тот немедля направился в загс. Как ни странно, многие коллеги понимают Александра...Александр Петров невольно последовал примеру других знаменитостей, которые, встретив свою любовь, тоже не могли дождаться дня бракосочетания. Например, звезда Голливуда Кейт Уинслет вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла меньше чем через год после знакомства, пишет . Актриса встретила будущего супруга во время отдыха на вилле известного британского богача, а разжег их чувства пожар, произошедший в том доме.Что такое любовь с первого взгляда, узнал и актер Даниил Спиваковский. Он встретил избранницу в самолете, она была стюардессой. После перелета артист разыскивал бортпроводницу, которую не мог выбросить из головы. Отношения пары развивались стремительно, и брак заключили довольно быстро.Олеся Судзиловская встретила своего возлюбленного в Красноярске. Бизнесмен Сергей Дзебаня мечтал о знакомстве с актрисой, поэтому старался произвести на нее впечатление при первом же общении. Очаровать артистку ему удалось, поэтому та стала искать возможность перевезти мужчину в Москву ради частых встреч. Эта связь тоже становилась только крепче, и свадьба не заставила себя ждать.Ранее Александр Петров рассказал о знакомстве с возлюбленной, которую незамедлительно повел в загс. Слова актера "Дни.ру".