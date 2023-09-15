Актера заметили на произведение знаменитого художника.

Актера заметили на произведение знаменитого художника.В государственном музеи города Новосибирска уже больше месяца проходит выставка картин знаменитого художника. Картины Василия Сурикова тяжело не узнать, у него свой стиль написания. "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем", "Казаки в лодке", "Странник", "Взятие снежного городка" – все эти произведения сейчас представлены в галерее в крупнейшем городе Сибири.Среди перечисленных выше картин одна особенно сильно заинтересовала зрителей. На произведение 19 века был найден двойник Никиты Михалкова. В толпе стоит мужчина в меховой шубе с густыми усами. Как сообщает , сходства с персонажем и режиссером вовсе не случайны.Василий Суриков писал "Взятие снежного городка" в Красноярске. Героями картины стали его родственниками. Мужчину, который особенно привлек внимания зрителей, он рисовал со своего младшего брата. Как оказалось, старшая дочь живописца вышла замуж за художника Петра Кончаловского. А кинорежиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков – правнуки Василия Сурикова.Раннее "Дни.ру" , что Михалков жестко осадил коллегу по цеху.