В четверг, 14 сентября, в учебные подразделения Минобороны РФ отбыла очередная команда добровольцев из Владимирской области.

В четверг, 14 сентября, в учебные подразделения Минобороны РФ отбыла очередная команда добровольцев из Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Земляков, решивших присоединиться к СВОим, провожали родственники и друзья, представители обладминистрации и военного комиссариата, священнослужители и волонтёры.Отважных мужчин напутствовали и желали им скорейшего возвращения домой с победой.