На МКАД произошло ДТП. Сообщается, что автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. По данным , на внутренней стороне дороги столкнулись машины Opel и Citroen, в результате чего ..

На МКАД произошло ДТП. Сообщается, что автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной.По данным , на внутренней стороне дороги столкнулись машины Opel и Citroen, в результате чего красный Opel влетел в ограждение на ремонтном участке дороги и перевернулся на крышу. Водитель оказался заблокирован внутри поврежденного авто.В столичном дептрансе подтвердили факт ДТП и опубликовали видео момента аварии. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда из-за ограничения движения.