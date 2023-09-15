Маленькая такса Даша, живущая во владимирском микрорайоне Коммунар, пропала 7 сентября. Собака испугалась петард, которые запускали школьники, и убежала. Целую неделю ее искали все

Маленькая такса Даша, живущая во владимирском микрорайоне Коммунар, пропала 7 сентября. Собака испугалась петард, которые запускали школьники, и убежала. Целую неделю ее искали все неравнодушные. Как нашлась Даша и в каком она была состоянии, «Шестому каналу» рассказала близкая подруга семьи таксы, волонтер Наталья Богачева. Хозяева Даши – Ирина и Михаил, кроме таксы держат еще дворняжку Марту.