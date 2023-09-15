Огромную пробку на трассе М-7 во Владимирской области спровоцировало ДТП с фурой. ДТП на трассе М7...

Огромную пробку на трассе М-7 во Владимирской области спровоцировало ДТП с фурой.ДТП на трассе М7 в Ковровском районе. Оно произошло около 10:30 утра на 35-м километре дороги.Столкнулись фура и погрузчик. Обе машины сильно повреждены. Пострадали два человека. На трассе образовалась огромная пробка. На данный момент одна полоса уже освобождена. Движение запущено. Обстоятельства аварии уточняются.(Подслушано Автомобилистов Владимир)