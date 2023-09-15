Специалист рассказал, что музыканта Игоря Николаева беспокоит не только сердце.

Специалист рассказал, что музыканта Игоря Николаева беспокоит не только сердце.Сегодня, 15 сентября, стало известно об экстренной госпитализации Игоря Николаева, передает сайт . Состояние музыканта оценивается как тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии, уточняет "". За знаменитым певцом постоянно наблюдают врачи.О том, что у исполнителя хита "Выпьем за любовь" проблемы с сердцем, сообщалось еще в начале этого года, когда артисту провелистентирование. Вскоре после той операции певец успокоил поклонников, сообщив, что с ним все хорошо. Но Николаев, снова попав в больницу, заставил общественность переживать еще больше. Родные и близкие Игоря Юрьевича пока ничего не рассказывают.Парапсихолог Джулия Лу уверена: музыканта беспокоит не только сердце, но и другие органы. Например, у артиста наверняка есть проблемы с печенью. По словам специалиста, в жизни Николаева наступил очень важный период, который продлится почти год."Опасность летального исхода в эти десять месяцев, конечно же, тоже есть", – сказала Джулия Лу.Парапсихолог считает, что 63-летнему Игорю Николаеву нужно срочно изменить свой образ жизни. Если он этого не сделает, то может случиться страшное.