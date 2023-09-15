По восьмому маршруту Владимира отправился Финансовый троллейбус. Студенты и преподаватели ВлГУ...

По восьмому маршруту Владимира отправился "Финансовый троллейбус".Студенты и преподаватели ВлГУ совместно с представителями Банка России и владимирскими полицейскими проводят профилактические беседы с пассажирами.Анастасия Манькова, старший участковый уполномоченный УМВД России по г. Владимиру, майор полиции:- Мы объявляли им о том, что сейчас мы хотим рассказать обо всех участившихся видах дистанционных преступлений, предупреждали о новых видах мошенничества, считаю, что необходимо и впредь проводить подобные мероприятия.Пассажирам "кольцевого" маршрута показали новую сторублёвку. Эксперт Банка России ещё раз напомнила, как отличить поддельную купюру от настоящей. А пассажиры, в свою очередь, поделились печальными историями из своей жизни - как они сами едва не попались на удочку мошенников. На некоторые вопросы сотрудники дали ответ на месте. В сложных случаях, которые требуют дополнительной юридической помощи, посоветовали обращаться в специализированные органы и центры. Например, в Юридическую клинику при Юридическом институте ВлГУ и на "горячую линию" общественного совета УМВД 8 999 377 90 02.((Виталий Манохин, преподаватель Юридического института ВлГУ, руководитель Юридической клиники))((Вопросов было много, помимо вопросов о финансовых мошенничествах, самый животрепещущий, было много вопросов про банки и ЖКХ. Бабушки задавали вопросы про ЖКХ, люди помоложе задавали вопросы про банки.))