Знаменитый актер попрощался с холостяцкой жизнью.

Знаменитый актер попрощался с холостяцкой жизнью.Один из самых популярных актеров российского кинематографа попрощался с холостяцкой жизнью. Еще не все успели отойти от последних романов Александра Петрова, как на днях он внезапно для всех женился. Видимо, звезда нашел замену Милославской, с которой встречался несколько лет, но так и не решился на брак. Как сообщает , его избранницей стала девушка, с которой он познакомился на улице.Зовут его любимую – Виктория. Недавно ей исполнилось 22 года. В своем микроблоге он опубликовал трогательный пост-признание. По словам актера, его возлюбленная абсолютно не имеет никакого отношения к кино, более того, они познакомились на улице, а через несколько встреч решили пожениться."Просто сидели, говорили и поехали в загс", – рассказал Александр Петров.Также артист поделился чувствами, которые испытывает к своей супруге. Он отметил, что девушка – лучшее, что было в его жизни."Вика. Викуля. Она – лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта", – написал актер.Поклонники сразу же отреагировали на шокирующую новость. Кто-то искренне порадовался за артиста, а кто-то наоборот не понял такого поступка. К слову, бывшая девушка поддержала Александра Петрова."Поздравляю Саня!!!", – прокомментировала публикацию Ирина Старшенбаум.