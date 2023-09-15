Прокуратура добилась ремонта дороги на проезде к домам во Владимирской области. Муромской...

Прокуратура добилась ремонта дороги на проезде к домам во Владимирской области.Муромской городской прокуратурой установлено, что асфальтовое покрытие части автомобильной дороги общего пользования по Карачаровскому шоссе г. Мурома (въезд во дворы к многоквартирным домам №№ 32, 34) имело многочисленные повреждения: длина выбоин в некоторых местах превышала 4 метра, глубина – 9 см, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Городской прокуратурой руководителю МБУ округа Муром «Дорожное хозяйство» внесено представление, которое признано обоснованным.После вмешательства прокурора на дефектный участок автодороги уложено новое асфальтовое покрытие.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.