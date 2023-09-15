Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту стрельбы в Собинском районе. Стало...

Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту стрельбы в Собинском районе.Стало известно, что прокуратурой Владимирской области совместно с региональными СУ СК и УМВД организована проверка по факту применения огнестрельного оружия жителем Собинского района и последующего пожара.Установлено, что 14 сентября на территории поселка Колокша (санатория “Строитель”) в ходе конфликта (в жилом доме) мужчина открыл огонь из оружия по прибывшему на место происшествия сотруднику полиции.В дальнейшем в квартире начался пожар. И стрелявший погиб.«Прибывшими на место сотрудниками спецподразделений Росгвардии осуществлялась охрана общественного порядка вокруг жилого дома и проводилась эвакуация жильцов...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Сообщается, что в данный момент следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: pxfuel.com