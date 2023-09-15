Прокурор требует привести в порядок сельскую дорогу к двум деревням Владимирской области. Речь...

Прокурор требует привести в порядок сельскую дорогу к двум деревням Владимирской области.Речь идёт про Кольчугинский район. Прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.Выяснилось, что подъехать к деревням Ногосеково и Нефедовка возможно лишь по грунтовой дороге.Пресс-служба региональной прокуратуры поясняет:«… в межсезонье и во время выпадения дождя дорожное полотно становится непригодным для проезда, в том числе, скорой медицинской помощи, аварийных служб и служб спасения при возникновении чрезвычайных ситуаций».В связи с этим, межрайонным прокурором в Кольчугинский городской суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности должным образом обеспечить дорожное сообщение с деревнями Ногосеково и Нефедовка.Уточняется, что требования судом удовлетворены.Исполнение решения теперь находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото-иллюстрация: pxfuel.com