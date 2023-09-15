С 30 сентября отменяются пригородные поезда на Владимирском направлении. Как сообщает...

С 30 сентября отменяются пригородные поезда на Владимирском направлении.Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 30 сентября 2023 года поезда 6408 и 6409 перестанут ходить по маршруту Владимир-Ковров.Для информации:Поезд №6408 следует в выходные дни из Владимира в 9.09 и прибывает в Ковров в 10.28 минут.Поезд №6409 выезжает из Коврова в 13.29 и прибывает во Владимир в 14.33.Фото: официальный сайт РЖД