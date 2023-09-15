Образ супруги принца Гарри поразил поклонников.

Образ супруги принца Гарри поразил поклонников.На днях в Дюссельдорфе стартовали ежегодные "Игры Непокоренных". Это международные соревнования, напоминающие по своей сути Паралимпиаду, в которой принимают участия военнослужащие, получившие ранения и инвалидность во время боевых действий. В этом году они проводятся с 9 по 16 сентября.Эти состязания были учреждены внуком Елизаветы 2. Так, на днях принц Гарри прибыл в Германию. Его сопровождает любимая жена, правда на торжественное открытие она опоздала. Девушка объяснила это тем, что дети не хотели ее отпускать.Ни для кого не секрет, что Мегн Маркл обладает потрясающем вкусом в одежде. Ее образы по-настоящему приковывают внимание публики, и многие модницы пытаются повторить луки актрисы. Так, на "Играх Непокоренных" супруга принца радует поклонников новыми нарядами.Как сообщает , в один из дней Мегн Маркл вышла в свет в жакете белого цвета с черной отделкой по краю от бренда J.Crew. Кофточка, которую надела супруга принца Гарри, произвела ажиотаж в Сети. Поклонники стали массово заходить на сайт бренда и заказывать понравившиеся изделие. В итоге, сайт не выдержал нагрузки пользователей и обвалился.