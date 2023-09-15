Провожать сентябрь нужно с теплыми воспоминаниями о нем, ведь дальше – холоднее. Как интересно провести девятый месяц года в областной столице, читайте в подборке «Шестого канала». – 16

Провожать сентябрь нужно с теплыми воспоминаниями о нем, ведь дальше – холоднее. Как интересно провести девятый месяц года в областной столице, читайте в подборке «Шестого канала». – 16 сентября – концерт группы «Горшенев». Алексей Горшенев исполнит как свои песни, так и песни своего брата Михаила, фронтмена «Короля и шута». Шоу состоится в «Арт Холле» в