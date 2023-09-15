Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о приближении холодного атмосферного фронта и...

Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о приближении холодного атмосферного фронта и рекордно низкой температуре ночью.После затяжного «бабьего лета» европейскую часть страны постепенно накрывает холодный атмосферный фронт.Жители Владимирской области уже завтра (16 сентября) почувствуют понижение температуры в дневное время суток.Максимально воздух в регионе прогреется до +16°C. Во Владимире ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.Давление начнёт повышаться с 754 до 760 мм рт столба. Ветер — северный, до 2 метров в секунду.В ночь с 16-го на 17-е сентября ожидается резкое понижение температуры (на фоне повышенного давления) до +3-5°C на всей территории Владимирской области.Народный прогноз погоды на 16 сентября:«Если гром гремит, то будет тёплая затяжная осень»;«Если на елях много шишек, то придёт тёплая зима»;«Красный закат – к похолоданию и заморозкам»;«Если 16 сентября тепло, то весна наступит поздно».Фото: pxfuel.com