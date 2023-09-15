В пресс-службе правительства Владимирской области поделились новостями с полей. На данный момент обмолочено 73,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 253,4 тыс. тонн зерна, а также

В пресс-службе правительства Владимирской области поделились новостями с полей. На данный момент обмолочено 73,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 253,4 тыс. тонн зерна, а также собрано 4,5 тыс. тонн овощных культур. Самыми урожайными районами оказались Суздальский, Муромский и Юрьев-Польский. Скоту зимой голодать тоже не придется: для животных заготовлено 26,5 тыс. тонн сена, 604,0