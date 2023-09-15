В пятницу, 15 сентября, для прохождения воинской службы по контракту отправились более 20 жителей Владимирской области.

В пятницу, 15 сентября, для прохождения воинской службы по контракту отправились более 20 жителей Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба .Сначала новобранцы должны попасть в учебные подразделения Минобороны РФ, где бойцам придётся приобрести необходимую подготовку и получить навыки обращения с современными техникой и вооружением.В администрации отмечают, что будущие защитники Отечества проходят через пункты отбора на контрактную службу. Здесь добровольцы могут даже встретиться с военнослужащими, имеющими боевой опыт, и услышать их мнение.Так, в пункте на 1-й Пионерской областного центра с земляками пообщался воин Александр с позывным «Профессор». Сегодня он находится в отпуске, но не забывает о товарищах. Боец говорит, что владимирских солдат очень ценят на передовой за сноровку, бдительность и умение чётко выполнять приказы.