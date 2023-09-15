Смотрите Вести в 14.30: Как во Владимире приближали Победу в Великой Отечественной войне. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Как во Владимире приближали Победу в Великой Отечественной войне.- Высокое призвание. Областной перинатальный центр признан одним из лучших в России. Что оценивали?- Слава труду! Трудовая доблесть - это про них... Бесперебойное военное и гражданское производство - как во Владимире приближали Победу в Великой Отечественной войне?- Между остановками. Учили вычислять поддельные купюры. По восьмому маршруту Владимира ходит "Финансовый троллейбус".