Смотрите Вести в 21.05: Жители требуют нормальных пешеходных переходов и тротуаров.
Немирная...
Смотрите "Вести" в 21.05: Жители требуют нормальных пешеходных переходов и тротуаров.
Немирная жизнь Мирного.
- Трасса повышенной опасности... Жители поселка Мирный Камешковского района требуют пешеходных переходов и тротуаров.
Культурные инвестиции.
- В Суздале, после ремонта открылась школа искусств. Как там обновили материальную базу?
Кулинарный конгресс.
-Зачем они это сделали? И что такое вишневые благолепки и варежка с Клязьмой? Кулинары региона представили свои коронные блюда.