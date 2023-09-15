Смотрите Вести в 21.05: Жители требуют нормальных пешеходных переходов и тротуаров. Немирная...

Смотрите "Вести" в 21.05: Жители требуют нормальных пешеходных переходов и тротуаров.Немирная жизнь Мирного.- Трасса повышенной опасности... Жители поселка Мирный Камешковского района требуют пешеходных переходов и тротуаров.Культурные инвестиции.- В Суздале, после ремонта открылась школа искусств. Как там обновили материальную базу?Кулинарный конгресс.-Зачем они это сделали? И что такое вишневые благолепки и варежка с Клязьмой? Кулинары региона представили свои коронные блюда.