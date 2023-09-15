Выборы во владимирское Заксобрание 2023 года. Итогом прошедшего голосования стала победа “Единой России”. В результате единороссы взяли под полный контроль областной парламент. При

Выборы во владимирское Заксобрание 2023 года. Итогом прошедшего голосования стала победа “Единой России”. В результате единороссы взяли под полный контроль областной парламент. При этом в ходе выборов на избирательные участки пришли менее четверти всех избирателей. В чем состоят причины победы “Единой России” и почему выборы в Заксобрание прошли при столь низкой явке? На эти вопросы