Сообщение о готовящемся взрыве в Собинском районе Владимирской области оказалось ложью. Отделением...

Сообщение о готовящемся взрыве в Собинском районе Владимирской области оказалось ложью.Отделением дознания ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего ранее судимого жителя из города Лакинска.Мужчина обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.Как сообщают пресс-службы УМВД России по Владимирской области и регионального УФСБ, в январе обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил на экстренный номер «112».Нетрезвый мужчина сказал оператору, что у него есть граната, и он планирует взорвать жилой дом.По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.Прибывшим полицейским мужчина вновь сообщил, что у него есть граната РГД.Однако предметов, похожих на взрывные устройства, в квартире мужчины обнаружено не было.В дальнейшем мужчина признался, что просто проверял «насколько быстро приедут правоохранители».В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.Важно!Полицейские напоминают, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей (и пр.) влечет уголовную ответственность.Санкциями статьи 207 УК Российской Федерации для виновного предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы.Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и ущерб, причиненный подобным «лжесообщением».Фото-иллюстрация: pxfuel.com