Стали известны подробности поджога со стрельбой во Владимирской области, устроенных должником за...

Стали известны подробности поджога со стрельбой во Владимирской области, устроенных должником за ЖКХ.ЧП со стрельбой в Собинском районе. Следователи проводят проверку.Накануне в поселке санатория "Строитель" 66-летний мужчина поджег свою квартиру. По предварительной информации - в знак протеста: пенсионер накопил крупную задолженность за коммунальные услуги, и его могли выселить. По прибЫвшим полицейским мужчина открыл огонь. После того, как пожар бы потушен, в квартире было обнаружено тело стрелка.Фото: СУ СКР по Владимирской области