Популярная певица опубликовала видео с автосервис.

Популярная певица опубликовала видео с автосервис.Певица Лолита успела зарекомендовать себя, как сильная и независимая женщина. Она много работает, чтобы обеспечить свою семью, она всегда рассчитывает сама на себя и с легкостью решает возникшие проблемы без чьей-либо помощи. К слову, одной из которых она поделилась на днях в своем микроблоге.Артистка любит общаться со своими поклонниками. Правда, в начале видео призналась, что давно ничего не публиковала и поставила себе "прогул". Так, она решила показать, где она находится в три часа дня, и как она выглядит. Как оказалось, у Лолиты возникала проблема с колесами. По ее словам, у нее износились шины, и она по середине дня выбралась в автосервис заменить их."Только посмотрела свою ленту, ставлю себе прогул. Ну где может находиться приличная женщина в три часа дня? Только на автосервисе. Я обнаружила, что у меня лысая резина, и приехала менять шины. Вон там с моей старенькой машинкой колдуют", – цитирует Лолиту.Видео она подписала в своем стиле. "Ну вот теперь я точно мужик", – написала в шуточной форме артистка. Подписчики отметили, что несмотря на то, что она решает "мужские" проблемы, их любимица все равно выглядит потрясающе.Раннее "Дни.ру" , что Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты.