Владимирца, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, лишили автомобиля.

Владимирца, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, лишили автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Сотрудники ДПС остановили машину под управлением горожанина в марте 2023 года. Тест показал, что мужчина пьян. Примечательно, что водитель уже был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Суд назначил владимирцу штраф в 200 тыс. рублей и на 2 года лишил прав. Иномарку нарушителя конфисковали в доход государства.В ведомстве сообщают, что водитель попробовал обжаловать приговор, но безуспешно.