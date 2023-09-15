Во Владимирской области прошли учения на подводных переходах магистральных нефтепроводов.

Во Владимирской области прошли учения на подводных переходах магистральных нефтепроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Транснефть-Верхняя Волга».Специалисты предприятия провели плановые учения на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН) Горький — Рязань-1, Альметьевск — Горький-3, Сургут — Полоцк на реках Теша, Рутка, Клязьма и Сундовик не только во Владимирской, но и Нижегородской области, а также в Республике Марий Эл.В рамках учений 154 человека и 105 единиц техники отрабатывали действия на случай нештатной ситуации. По сценарию, операторы получили сигнал об авариях на подводных переходах с условным выходом нефти. Дежурные сразу же передали информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировку сразу «остановили». Аварийные службы Горьковского и Марийского районных нефтепроводных управлений оперативно прибыли на рубежи локализации.В работах по «ликвидации аварии» участвовал персонал профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия. Было использовано 3540 метров боновых заграждений, задействованы 16 нефтесборщиков общей производительностью 900 кубометров в час, емкости для временного хранения. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля параллельно вели мониторинг поверхностных вод, почвы и воздуха. Персонал работал оперативно и слаженно, все работы были выполнены своевременно.