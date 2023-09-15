Печальную новость сообщили во Владимирском областном отделении Союза художников. Нелли Евгеньевне было 93 года. Своей энергией и работоспособностью она не уступала молодым художникам.

Печальную новость сообщили во Владимирском областном отделении Союза художников. Нелли Евгеньевне было 93 года. Своей энергией и работоспособностью она не уступала молодым художникам. Долгие годы проработала на Дальнем востоке. Именно там начала творить. Писала пейзажи и портреты, которые получили признание на российских, всесоюзных и зарубежных выставках. В 90-е годы художница переехала во Владимир и начался