В Александрове полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в краже пятитонного...

В Александрове полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в краже пятитонного контейнера.В начале сентября 2023 года произошла кража в СНТ села Каринское Александровского района. Установлено, что у местного жителя пропал металлический пятитонный контейнер.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, сотрудниками уголовного розыска был задержан 29-летний житель города Александрова. Мужчина дал признательные показания.По словам задержанного, 7 сентября он приехал на семейный дачный участок для того, чтобы вывезти в пункт приема металлолома старый пятитонный контейнер. Для этого мужчина нанял манипулятор.Находясь на даче, задержанный увидел, что на соседнем участке стоит такой же контейнер. Не зная владельца и предполагая, что соседская дача давно заброшена, местный житель решил вывезти и чужой контейнер тоже.Позже он продал украденный контейнер за 15 500 рублей, а деньги потратил на свои нужды. Полицейские установили покупателя и изъяли похищенный контейнер. В ближайшее время он будет передан законному владельцу, уточняют в ведомстве.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Фото freepik.com