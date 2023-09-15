Показать трюки на скейтборде или самокате, станцевать или нарисовать крутое граффити – это и многое другое предлагается участникам фестиваля “Короли улиц”. Заявку можно подать с

Показать трюки на скейтборде или самокате, станцевать или нарисовать крутое граффити – это и многое другое предлагается участникам фестиваля “Короли улиц”. Заявку можно подать с двух лет (в данном случае потребуется помощь родителей) и до 35. Фестиваль “Короли улиц” уже проводился во Владимире с 2011 по 2016 год. Молодежный праздник решили возродить. Организует его Министерство