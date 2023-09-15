В Гусь-Хрустальном готовится к открытию Школа креативных индустрий. Она создана на базе...

В Гусь-Хрустальном готовится к открытию "Школа креативных индустрий".Она создана на базе Детской школы искусств имени Балакирева, сообщает Правительство области.Просторные студии и современное оборудование подготовлены для юных театралов, фотографов, дизайнеров и музыкантов. В школе креативных индустрий будут заниматься 120 детей. За два года они смогут пройти обучение по шести направлениям. Это вторая Школа креативных индустрий в области. Первая работает на базе Областного колледжа культуры и искусства во Владимире.Фото: Правительство Владимирской области