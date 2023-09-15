39-летнего жителя Коврова обвиняют в убийстве. Дело расследовали, а документы уже передали в суд, сообщили в Следкоме. Напомним, преступление произошло 29 мая этого года в одном из домов на

39-летнего жителя Коврова обвиняют в убийстве. Дело расследовали, а документы уже передали в суд, сообщили в Следкоме. Напомним, преступление произошло 29 мая этого года в одном из домов на улице Восточной в Коврове. Следствие установило, что в тот роковой день обвиняемый распивал алкоголь со своим приятелем. Между собутыльниками случился конфликт. Тогда ранее судимый фигурант схватил