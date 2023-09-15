Рядом с Букингемским дворцом ‌собрались поклонники королевского семейства с питомцами. Хозяева домашних животных почтили память недавно ушедшей в мир иной монархини. В минувшее ..

Рядом с Букингемским дворцом ‌собрались поклонники королевского семейства с питомцами. Хозяева домашних животных почтили память недавно ушедшей в мир иной монархини.В минувшее воскресенье там состоялся настоящий парад собак породы корги, причем животные были в коронах, диадемах и других королевских одеяниях. Всего на акцию собралось около двух десятков человек, чтобы таким образом вспомнить годовщину смерти Елизаветы II.Корги сопровождали королеву с ее детских лет, сама она содержала в течение жизни порядка трех десятков собак этой породы. Стоит отметить, что первую питомицу Елизаветы звали Сьюзан, от нее затем произошло несколько поколений корги.